ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୧୪ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ କି ବାତ୍‌ର ଏହି ଯାତ୍ରା ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ର ଯାତ୍ରା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ।

ଏହି ଧାରାବାହିକର ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ନେଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।

ଏହା ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମନ୍ କି ବାତ୍‌ର ଆଜିର ୧୧୪ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି।

ପିଏମ ମୋଦୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାହେ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦଳ ଏହି ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁ ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ମାହେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ।

"Ek Ped Maa Ke Naam' - was an amazing campaign; such an example of public participation is truly inspiring. Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana have created a new record by planting more saplings than the set target," says PM Modi in the 114th… pic.twitter.com/8tBlo8Ek5e

ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅନନ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ କେରଳର କୋଝିକୋଡେରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ।

"In this festive season you can once again reiterate your old resolves. Anything you buy, should necessarily be 'Made in India'… Anything you gift that too should be Made In India. Merely buying earthen lamps is not ‘Vocal for Local," says PM Modi in the 114th episode of 'Mann… pic.twitter.com/IIqzMGgBHY