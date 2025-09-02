ମୁମ୍ବାଇ : ଆମରଣ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କରୁଥିବା ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ମାନିଛନ୍ତି ଓ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ।
ସେ ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ଥିଲେ। ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଆଜାଦ ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ମନୋଜ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ପରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ମରାଠା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କୁନବୀର ଏକ ଅଂଶ ଘୋଷଣା କରି ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସର 'ଅଲଟିମେଟମ୍' ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂପର୍କରେ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଜି ରାତି ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିବେ। ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ "ଆମେ ଜିତିଗଲୁ।"