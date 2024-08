ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ୍‌ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁଟର୍‌ ମନୁ ଭାକର। ସେ ଦୁଇଟି ମେଡ଼ାଲ ସହ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମହିଳା ସୁଟର ମନୁ ଭାକରଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ୨ଟି ପଦକ ଜିତି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ।

ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମନୁଙ୍କ ସହ କୋଚ୍ ଯଶପାଲ ରାଣା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅଲିମ୍ପିକ ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରବିବାର ପୁଣିଥରେ ମନୁ ଭାକର ପ୍ୟାରିସ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ । ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମନୁ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ ସୁଟିଂ ବିଭାଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପଦକ ହାସଲ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Double Olympic medalist in shooting, Manu Bhaker and her coach Jaspal Rana receive a grand welcome after they arrive at Delhi airport after Manu Bhaker's historic performance in #ParisOlympics2024

She won bronze medals in Women’s 10m Air Pistol & the 10m Air Pistol… pic.twitter.com/h7syhyk1Sy

