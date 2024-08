ପ୍ୟାରିସ୍: ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ମନୁ ଭାକର ଏବଂ ସରବଜୋତ ସିଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମନୁ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରବଜୋତଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସରବଜୋତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ ମହାନ ନାମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିଛନ୍ତି । ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେଇଛି। ମନୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହା ପରେ ସରବଜୋତ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିକଟତର ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କରିବି।

ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବାର କାରଣ କ’ଣ? ଏହାର ଜବାବରେ ସରବଜୋତ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ୨୦୧୯ଠାରୁ ନ୍ୟାସନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛୁ। ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ ଭଳି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ ।

ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସରବଜୋତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମନୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସରବଜୋତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା।

VIDEO | PM Modi spoke to Sarabjot Singh and congratulated him on his medal win today. Indian shooters Manu Bhaker and Sarabjot Singh won a bronze medal in 10m air pistol mixed team event of the Olympic Games earlier today. (Source: Third Party) #Olympics2024WithPTI … pic.twitter.com/5NTwvecB3z

ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଶ୍ବର ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ଏକ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଇାଏ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ନିଷିଦ୍ଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ୟାରିସରେ ଦୁଇଟି ନିଷେଧ ପଦାର୍ଥ (ଆନାବୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ) ପାଇଁ ଜଣେ ଇରାକୀ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରେ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି (ଆଇଟିଏ) ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ ବର୍ଷିୟ ସାଜଜାଦ ସେହେନଙ୍କ ନମୁନାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ମେଟାଣ୍ଡିଏନୋନ ଏବଂ ବୋଲଡେନୋନ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତାଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

Extremely humbled by the support and wishes that have been pouring in. This is something that I've always dreamt of. Proud to perform at the biggest stage for my country 🇮🇳 ❤️ pic.twitter.com/8U6sHOLulR