ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି) ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଦଳ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମାରାଥନ ବୈଠକ କରିଛି ଏବଂ ଟିକେଟ ଦାବିଦାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ଦଳର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଡଜନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଟିକେଟ କଟାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଖବର ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବା। ଏହି ମାରାଥନ ବୈଠକ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ କୋର୍ କମିଟିକୁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ନେଇଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ବାସ୍ତବତା ଓ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।
ବୈଠକରେ ଟିକେଟ ଦାବିଦାରଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ହାରାହାରି ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଜଣ ଟାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାହାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆସନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଟପି ଯାଇଥିଲା। କୋର୍ କମିଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ସହମତି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରଭାବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନରୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାମର ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ପଠାଇବେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୧୮ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍-ବାଦ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ସେହି ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକା ୨୦୨୪ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପରିବାରବାଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜିତିବା ଏକମାତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ହେବ।