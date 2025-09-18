ମୁମ୍ବାଇ: ଜୀବନରେ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ; ନିଜ ନାମରେ ଘର ଓ ଗାଡ଼ିଟିଏ କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ କାହାର ବା ନଥାଏ! ଘର ତ ଅତି ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ। ହେଲେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜିକାଲା ପ୍ରାୟ ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ। ହେଲେ ଟଙ୍କାକୁ ଡରି ଲୋକେ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନକୁ ମାରିପକାନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗାଡ଼ି ଦରରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କାର୍ ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି।
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଆଜି ଏହାର କାର୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମାରୁତି ୱାଗନ-ଆର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲ୍ଟୋ ଏବଂ ଇଗ୍ନିସ୍ ଭଳି ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ୧.୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କାରର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (ଜିଏସ୍ଟି) ର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନି ତାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ କାରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ) ପାର୍ଥୋ ବାନାର୍ଜୀ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସରେ ଗାଡ଼ିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପରେ, ଅଲ୍ଟୋ କେ୧୦ ଆଉ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା କାର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ମାରୁତି ଏସ୍-ପ୍ରେସୋ ଏବେ କମ୍ପାନିର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା କାର ପାଲଟିଛି। ଏହି କାରର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ₹୧,୨୯,୬୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୪୯,୯୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେହିପରି ମାରୁତି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଏବେ ମାତ୍ର ୫.୭୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର ସ୍ୱିଫ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ୮୪,୬୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହା ସହିତ, ବାଲେନୋର ମୂଲ୍ୟ ୮୬,୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୫.୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ମାରୁତି ଡିଜାୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୬.୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।