ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆଝାରର ଏକ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଏପରିକି ସେ ନିଜକୁ ଏଲନ ମସ୍କ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ (ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟା) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ । "ମୁଁ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଯାହା ମାଗିଥିଲି ତାହା ପାଉଛି," ସେ କହିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି, "ଆମ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ କିଣିବା ପାଇଁ ଓ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ।"
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତି
ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଉମର ମହମ୍ମଦ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉଭୟ ଉମର ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ମୁଜାମ୍ମିଲ ଶକିଲ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତୁର୍କୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅସଗରର ଅଡିଓ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁଫତି ଅବଦୁଲ ରଉଫ ଅସଗର ମଧ୍ୟ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ। ଜିହାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର ଅବଦୁଲ ରଉଫ ଅସଗରଙ୍କ ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅସଗର କହିଥିଲେ, "ଜିହାଦରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଜିହାଦ ସମ୍ମାନ ଆଣିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅବଦୁଲ ରଉଫ ଅସଗର ହେଉଛନ୍ତି ବିମାନ IC814 ଅପହରଣ ମାମଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ମାସୁଦ ଆଝାରର ଭାଇ।
