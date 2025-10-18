ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କର ସେଠାରେ ଘର ରହିଥିବା ସୂଚନା। ଦିଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର ବିଶମ୍ବର ଦାସ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି କୋଠାଟି ସଂସଦ ଭବନରୁ ମାତ୍ର ୨୦୦ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏବେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ
ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ୬ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।
କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ଅପରାହ୍ନ ୧:୨୦ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡକାଯିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା।
