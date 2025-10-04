ଅହମଦାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅହମଦାବାଦରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୧୬୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat | A fan of the Indian cricket team, Arun Hirani, says, "The three centuries yesterday of Dhruv Jurel, KL Rahul, and Ravindra Jadeja won our hearts... The match seems one-sided, and it seems that India will win. I am waiting for 'talvaarbaazi' that… https://t.co/I8zrVJ4eIepic.twitter.com/QNIWur6bU8— ANI (@ANI) October 4, 2025
କେଏଲ ରାହୁଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କୋର ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ୪୪୮ କରିଥିଲା।
The power of manifestation ✨— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Maiden Test centurion Dhruv Jurel recounts an innings to remember and receives high praise from fellow centurions KL Rahul and Ravindra Jadeja 👏 - By @Moulinparikh
Watch 🔽 | #TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank
ତୃତୀୟ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତ ୨୮୬ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ହଠାତ୍ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat | Sudhir Kumar Chaudhary, team India's supporter and fan of Cricket legend Sachin Tendulkar, blows a conch shell (Shankh) and waves the tricolour outside the Narendra Modi Stadium before the India vs West Indies, 1st test Day 3 match. pic.twitter.com/EkauKgKZHY— ANI (@ANI) October 4, 2025
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ୨୩ ବଲ୍ ଖେଳି ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ୍ ବୋଲିଂରେ ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି।
𝗪𝗛𝗔𝗧. 𝗔. 𝗖𝗔𝗧𝗖𝗛. 👏— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Nitish Kumar Reddy grabs a flying stunner 🚀
Mohd. Siraj strikes early for #TeamIndia ☝️
Updates ▶️ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @NKReddy07pic.twitter.com/1Bph4oG9en