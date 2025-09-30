ଭୋପାଳ: ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ତିନି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ମା’ ଶାରଦ ଧାମ କୁହାଯାଇଥାଏ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୈହରରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ।
ମୈହର ୱାଲି ମାତା ଅବା ଶାରଦା ମା'ଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଶର ୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଦେବୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ହାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଆଲହା ଏବଂ ଉଦଲଙ୍କୁ ଦେବୀ ଶାରଦାଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲହା ଏବଂ ଉଦଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜିଭ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ, ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କର ଜିଭ ଫେରାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱର ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ସେମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।
ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କାଳଭୈରବଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ନରସିଂହ, ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ, ଦେବୀ କାଳୀ, ଗୌରୀଶଙ୍କର, ମରହିମାତା, ଶେଷନାଗ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଜଲପ୍ପା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ମା’ ଶାରଦାଙ୍କ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମା’ ଶାରଦାଙ୍କୁ ମୈହର ୱାଲି ମାତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଏହି ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ମାଈ କା ହାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୈହର ଭାବରେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଛି।