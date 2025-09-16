ଜମ୍ମୁ : ଆଗକୁ ନବରାତ୍ର ଓ ଦଶହରା ଥିବାବେଳେ ତାପୂର୍ବରୁ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬) ଏକ ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ସ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି।
ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ୩୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏବେ ୨୨ ଦିନ ପରେ, ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ନବରାତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଖୋଲିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।