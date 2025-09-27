ବରେଲି : ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରେ ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ହିଂସା ପରେ, ପୋଲିସ ଆଜି ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜାଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବରେଲିରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ୨୦୦୦ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ହିଂସା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ବରେଲିରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ଟି ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ବରେଲିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ବରେଲିର ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ନିଛାଟିଆ ରହିଛି। ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜାଙ୍କ ଘର ଥିବା ଦରଗା ଆଲା ହଜରତ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁଠି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରର ଦଙ୍ଗା ବିଷୟରେ କେହି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ବରେଲିରେ ଗତକାଲିର ହିଂସା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ, ଆଜି ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏସ୍ପି ସିଟି ମାନୁଷ ପାରିକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।