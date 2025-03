ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ବିଏସପି) ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀ ପୁଣି ଥରେ ପୁତୁରା ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦୁଇଜଣ ନୂତନ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଏସପି ମହାସଚିବ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ସାଂସଦ (ରାଜ୍ୟସଭା) ରାମଜୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ କରାଯାଇଛି।

ମାୟାବତୀ ରବିବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିଏସପିର ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଏସପି ମୁଖ୍ୟ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ମାୟାବତୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ବିଏସପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନନ୍ଦ, ଇତ୍ୟାଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାୟାବତୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଆକାଶ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା।

BSP chief Mayawati removes Akash Anand from all the posts of the party. Anand Kumar and Ramji Gautam have been made the National Coordinators of the party



