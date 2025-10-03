ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବର୍ବରତା ଉପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଦମନକାରୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅବୈଧ ଦଖଲ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଳ କାରଣ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ପିଓକେର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ନୀତିର ପରିଣାମ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ କରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ କରେ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ପିଓକେର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ନୀତିର ପରିଣାମ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ କରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ କରେ।
ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦଖଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଳପୂର୍ବକ ଏବଂ ଅବୈଧ, ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି, ଅକ୍ଟୋବର ୯ ରୁ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରୁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତି କାଳରେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।