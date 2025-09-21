ମେରଠ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଠର ନୌଚଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ପଳାଇଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଫେରିଲେ ନାହି, ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାଇକ ନେଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏବେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦୋକାନ ମାଲିକ ରସିଦ, ଲିସାଡି ଗେଟ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଲିମାର ଗାର୍ଡେନରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ବାଇକ୍ ମରାମତି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ରସିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଏକ ବାଇକ୍ କିଣିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।
ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ବାଇକ୍ କିଣିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ତାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହାପରେ ରସିଦ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାହା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ରସିଦ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ରସିଦ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।