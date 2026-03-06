ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (ୟୁପିଏସ୍ସି) ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୢାଙ୍କ୍-୧ ହାସଲ କରି ମେଡିସିନରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଥିଲେ।
ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ରାୱତଭଟାରେ ବଢିଥିଲେ, ଯାହା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ମକ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ଏହାକୁ କେବଳ ‘ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଛୋଟ ସହର’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଯୋଧପୁରରେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡିଗ୍ରି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଧପୁର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ଜାରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାର୍ଗ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମକ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ସମୟରେ, ସେ ସେବାରେ ପ୍ରୋବେସନ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ।
ମକ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ସମୟରେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ନାଗରିକ ଆଚରଣ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ପୁଲିସିଂ ଓ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା। ରାୱତଭଟାର ଜୀବନକୁ ଜଲାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ କୁହାଯିବାରୁ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ନାଗରିକ ଅନୁଶାସନ ଓ ସହରୀ ସଂଗଠନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେତେକ ଛୋଟ ସହର ପରିମଳ ଓ ନାଗରିକ ଭାବନା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶାସକମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଚେତନତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ।
ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ମକ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାର
ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ମକ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାରର ଏକ ଚମତ୍କାର ଦିଗ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିୟମ କିମ୍ବା କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ: ମୁଁ ଏହା ପଢିବି, ସାର୍। ଏହିପରି ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରାୟତଃ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ନମ୍ରତା ଖୋଜନ୍ତି। ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ କି, ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବିରୋଧରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ସଚେତନତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
