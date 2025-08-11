ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମୀର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆଲାସ୍କାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୁଷରେ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବେ ।
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି “ଏହି ଶୁକ୍ରବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହା ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ, ଏହା ଘୃଣ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ରୁଷ ଯାଉଛି।" ଏହି ଗସ୍ତକୁ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ।