ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏସସି/ଏସଟି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଯାଏ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଥିରେ ସୁଧାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂରକ୍ଷଣରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏସସି/ଏସଟି ପାଇଁ ଏହା ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୋଟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଗରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ମେଧାବୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେବାର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ ହେବ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର କଟ-ଅଫ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ବାରା କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେହି ଆସନ/ପଦ ଦାବି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରି ନଥାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ପାଇଁ ରାୟ ଲେଖିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ମତରେ, ଏହା ସଂରକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରୁଛି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମର୍ଥନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।