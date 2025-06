ମେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଟେବୁଲ ସାରା ଅଧା ଖିଆ ଥାଳି ସେମିତି ପଡି ରହିଛି । ପାଖରେ ଗଡୁଛି ଗ୍ଲାସ ଓ ଚାମଚ । କିଏ ବୋଧେ ସିଧା କ୍ଲାସରୁ ଆସି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଖୋଲି ଦେଇ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଖାଉଥିଲା । କାରଣ ଥାଳି ପାଖରେ ୨ ପଟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପଡିଛି । ହାଏ ବିଚରା ଖଣ୍ଡେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି ପାରିଲାନି । ଏ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପେଟରୁ ଦାନା ଛଡାଇ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଥାଳି ପାଖରୁ ଉଠେଇ ଦେଲା । ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ।

ଅହମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ଯାତ୍ରୀ, ପାଇଲଟ ଓ ବିମାନ କ୍ରିୟୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ତାନୁହେଁ ବଂର ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବିଲଡିଂରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେଠାକାର ୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବ ସେକଥା କେହି କରିପାରିବେନି । ଯାହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଅହମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ।

#WATCH | Ahmedabad Plane Crash | The latest visuals from the mess of the doctors' hostel show half-eaten and untouched plates of food and the extent of damage. The ill-fated London-bound Air India flight crashed in this hostel. pic.twitter.com/pstng9Odkc