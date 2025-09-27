ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିଗ୍-୨୧କୁ ବାୟୁସେନ ଆଜି ‘ଅଲ୍ବିଦା’ କହିଛି। ୧୯୫୦ ଦଶକରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏକଦା ଡାସଲ୍ଟ ରାଫେଲ୍ ସହିତ ଆକାଶ ସୀମା ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲା ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମିଗ୍ ୨୧କୁ ‘ଉଡ଼ନ୍ତା କଫିନ୍’ କୁହାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା କଫିନ୍ ନାମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ୮୭୨ ମିଗ୍-୨୧ ମଧ୍ୟରୁ ୪୮୦ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
୬ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ମିଗ୍-୨୧ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ୧୯୬୫ ମସିହାର ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ, ନୂତନ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମିଗ୍-୨୧ ଯୁଦ୍ଧ ପାଟ୍ରୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥିଲା। ୧୯୭୧ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମିଗ୍-୨୧ ସୁପରସୋନିକ୍ ଡଗ୍ଫାଇଟ୍ରେ ପିଏପିଏଫ୍-୧୪୦କୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଢାକାର ତେଜଗାଓଁ ବିମାନଘାଟିରେ ବିଶାଳ ଗର୍ତ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା।
୧୯୯୯ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅପରେସନ୍ ବିଜୟକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର ସମୟରେ - ମିଗ୍ ୨୧, ମିରାଜ ୨୦୦୦, ମିଗ-୨୯, ମିଗ-୨୩, ମିଗ-୨୭ ଏବଂ ଜାଗୁଆର ସହିତ ଉଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ହିମାଳୟରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପଟେନ (ତତ୍କାଳୀନ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର) ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମିଗ୍-୨୧ର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ ସହ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଫ୍-୧୬କୁ କୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ଏଫ୍-୧୬ ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମିଗ୍-୨୧ରେ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେବା କୌଣସି ଛୋଟ ସଫଳତା ନଥିଲା। ଏହା ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମିଗ୍-୨୧ର ପରାକ୍ରମ ଉଭୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ୧୯୫୦ ଦଶକରେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନର ମିକୋୟାନ୍-ଗୁରେଭିଚ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ମିଗ୍-୨୧, ୧୯୬୩ ମସିହାରେ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ତଥାପି, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେବା ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଡିଜାଇନ୍ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ବୀର୍ ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଏୟାର ମାର୍ସାଲ ହରିଶ ମାସନ୍ଦ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ), ଯିଏକି ୨୦୦୦ ମିସନରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମିଗ୍-୨୧ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ, କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କାହାଣୀ ଚାହୁଥିବା କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମିଗ୍-୨୧କୁ ‘ଉଡ଼ନ୍ତା କଫିନ୍’ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଲକହିଡ୍ ଏଫ୍-୧୦୪ ଷ୍ଟାର୍ଫାଇଟରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମାତ୍ର ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେବା କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଜର୍ମାନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଫ୍-୧୦୪ ଷ୍ଟାର୍ଫାଇଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତା ତୁଳନାରେ, ମିଗ୍-୨୧ ର ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର କେବେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନଥିଲା। ଉଭୟ ୧୯୫୦ ଦଶକର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।