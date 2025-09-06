ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ ୬ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ବିଦାୟ ନେବ ମିଗ୍-୨୧। ଆଜିଠାରୁ ମାତ୍ର ୨୦ଦିନ ପରେ ମିଗ୍-୨୧ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ବିଦାୟ ଦେବ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୁପରସୋନିକ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ ୬ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୬ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅଂଶ ଥିବା ମିଗ୍-୨୧ ବିମାନକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମିଗ୍-୨୧କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ବାୟୁସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ତାରିଖରେ ଏନେଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ରିହର୍ସଲ୍ କରିବେ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ।
"କଲମିନେସନ ଅଫ୍ ମିଗ୍-୨୧ ଅପରେସନ୍ସ ଇନ୍ ଆଇଏଏଫ୍" ଶୀର୍ଷକ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଗ୍-୨୧କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସମାରୋହର ଦିନ, ମିଗ୍-୨୧ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ଲାଏପାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଆକାଶକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ୯୦ମିନିଟ୍ର ବିଦାୟ ଉତ୍ସବରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର, ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିମାନ ଉଡାଣ ନଥି ଫର୍ମ ୭୦୦କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (ଆଇଏଏଫ)ରେ, ଫର୍ମ ୭୦୦ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବିମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ-ଉଡ଼ାଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଦୈନିକ ଯାଞ୍ଚକୁ ରେକର୍ଡ କରେ। ଏହା ଏକ ଲଗବୁକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସମାରୋହରେ ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେବା ରେକର୍ଡରେ ମିଗ୍-୨୧ର ଅନ୍ତିମ ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ମିଗ୍-୨୧ର ୬ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରାରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିବା କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ କାମ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ସମାରୋହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ମିଗ୍-୨୧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ନଲ୍ ଏୟାରବେସ୍କୁ ନିଆଯିବ। ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯିବା ସହ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ତାଲିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ବିମାନ ଫ୍ରେମଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇପାରେ।