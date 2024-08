ପ୍ୟାରିସ୍: ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କମାଲ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୀରବାଇ ନିଜର ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ୧୧୪କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ପଦକ ଜିତିବା ଦୌଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୮ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୀରାବାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ (୩୦ତମ) ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ହେଲେ ର୍ଦୁଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ତାହା କରିପାରିନଥିଲେ।

#WATCH | Paris: Indian Weightlifter Mirabai Chanu speaks on finishing 4th in women's 49 kg weightlifting event at #ParisOlympics2024

She says, "I tried my best to win a medal for the country but I missed it today...It is a part of the game, we all sometimes win and sometimes… pic.twitter.com/hPyYCt7AOL

