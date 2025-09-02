ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍କ ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣର ମାତ୍ର ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଷ୍ଟାର୍କ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର। ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ୨୦୧୨ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ୬୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ଷ୍ଟାର୍କ ୭.୭୪ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍‌ରେ ୭୯ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଛଅଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଘାତ ଯୋଗୁ କେବଳ ୨୦୧୬ ସିଜିନ୍ ହରାଇଥିଲେ। ୨୦୧୪ରେ ଦୁବାଇରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟର ସେ ହିରୋ ଥିଲେ।

ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବାକି ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫର୍ମାଟ, ଆଇପିଏଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଏବଂ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିନିକିଆରୁ ଅବସର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଗସ୍ତ, ଆଶେସ୍ ଏବଂ ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଫିଟ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ। ଏହା ଦ୍ବାରା ମୋ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ନୂତନ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବ।

Mitchell Starc retires from T-20
