ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିମ୍ବଦନ୍ତି ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଫଳତା ଲାଗି ୨୦୨୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୭୦ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯିବ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ ଅତୁଳନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଘୋଷଣା ସମୟରେ କହିଥିଲେ।

ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମିଥୁନ ଦା’ ନାମରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା, ନିର୍ମାତା ଏବଂ ରାଜନେତା, ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଭୂମିକା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ । ସେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ସନରେ ଭରପୂର ଚରିତ୍ର ସହ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନାଟକୀୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯୁବକର ସାଧାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି।, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଉତ୍ସାହ ଓ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଉଚ୍ଚଭିଳାଷୀ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିପାରିବେ । ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଆଶାବାଦୀ ତଥା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଅଭିନେତା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରେ ୧୬ ଜୁନ୍ ୧୯୫୦ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ୧୯୭୬ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମୃଗୟା’ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚ୍ରିତ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହିଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଫ୍ଟିଆଇଆଇ)ର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଭାବେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ସିନେମା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

Kolkata: On being announced to be conferred with the #DadasahebPhalke award, Actor and BJP leader #MithunChakraborty says "I am dedicating this award to my family and fans across the world. My journey was not served on a platter. Every day was a struggle for me..." pic.twitter.com/Rs0do4ONWu