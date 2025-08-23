ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ମୋର ହତ୍ୟା ହେଲେ ଅଖିଳେଶ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଭଳି କହି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ସପା)ରୁ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟକ ପୂଜା ପାଲ। ସପା ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପୂଜା ପାଲ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦାବି କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୂଜାଙ୍କ ଏଭଳି ଆରୋପ ଉପରେ ସପା ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ରଖାଯାଇ ପୂଜା ପାଲଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରାଯାଇଛି।
ବିଧାୟିକା ପୂଜା ପାଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମିଡିଆ ସେଲ୍ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ପଛୁଆ ଏବଂ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ବିଧାୟିକା ପୂଜା ପାଲ୍ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ବିଜେପିର ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଜେପି ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଉଚିତ।"
ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, "ଆମେ ସମାଜବାଦୀ ଲୋକମାନେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ବିଧାୟିକା କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବାରୁ ବିଧାୟିକା ନିଜେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ସେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ବିଜେପିକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସପାରୁ ବହିଷ୍କୃତ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ।"