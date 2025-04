ଶ୍ରୀନଗର: ବିଧାନସଭାରେ ହାଇଡ୍ରାମା । ଆଜି କି କାଲି ନୁହେଁ ଲଗାତାର ୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଏହି ଡ୍ରାମା । ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ପାଲା । ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଠେଲାପେଲା । ୱାକଫ୍ ଆଇନକୁ ନେଇ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ।

The house has been adjourned till 1 pm, following an uproar by NC MLAs demanding a discussion on the Waqf Act.