ଡେରାଡୁନ: କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ । କାରଣ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ୩୦ ମିଟର ପରିସର ଭିତରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା । ଯେଉଁ ୩୦ ମିଟର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବେ ଭିଡିଓ କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ରିଲ୍ସ କରିବାର କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ନଜର ଆସିବ ତାହାଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାମେରା ଜବତ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପଡିବ । ତେଣୁ କେଦାରନାଥ ଯାଉଥିଲେ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।

#WATCH | Uttarakhand: The portals of the Shri Kedarnath Dham were opened for the devotees today at 7 am



Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami arrived at the temple premises on this occasion and welcomed the devotees. pic.twitter.com/fxndJk3Lmw