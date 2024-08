ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଗୁରୁବାର ୭୮ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ୧୧ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ୧୧ଥର ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତୃତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ୧୭ ଥର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ୧୬ ଥର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଏବେ ମୋଦୀ ୧୧ ଥର ଏଭଳି କରି ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

