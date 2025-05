ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅତୀତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜେପି ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ଶଶୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ବି ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା, ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ଏମିକି ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ହେଡଲାଇନ ପାଲଟନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶୀ ଥରୁର । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି ଶଶୀ ଥରୁର ବିଜେପି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି... ଅତୀତରେ ଶଶୀ ବିଜେପିର ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସରକାର । ଯଦିଓ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ବ ନୁହେଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ରାଜନୀତିର ଉପରେ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ । ଶଶୀ ଥରୁରଙ୍କୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସଫଳତା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଘେରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ୭ଟି ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ବୁଲି ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲ୍ ଖୋଲିବେ । ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରୀତିର ଖୁଲାସା କରିବେ । ଆଉ ସେହି ୭ଟି ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ୭ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଶଶୀ ଥରୁରଙ୍କ ନାଁ ।

ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏବଂ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ବୋଲି ଶଶୀ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସର୍ବଦଳୀୟ ଟିମରେ ଶଶୀଙ୍କ ନାଁ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

I am honoured by the invitation of the government of India to lead an all-party delegation to five key capitals, to present our nation’s point of view on recent events.



When national interest is involved, and my services are required, I will not be found wanting.



Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/b4Qjd12cN9