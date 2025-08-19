ଅମରାବତୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ 'ଇଣ୍ଡିଆ' ପକ୍ଷରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଏକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ)ର ଅଂଶ ଥିବା ଟିଡିପି ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏନଡିଏ ତାମିଲନାଡୁରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଧାର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ଏହା ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି) ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଟିଡିପି ଏନଡିଏର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୌରବ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ଆନୁଗତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ଟିଡିପି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଦଳ ଏପରି ନ କରେ, ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୁଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଟିଡିପି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ଏନଡିଏର ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏନଡିଏରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୯୩ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ପକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୭୭କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବହୁମତରେ ରହିବା ପାଇଁ ୨୭୨ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିଡିପିର ବିଭାଜନ ପରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
