ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବେ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଭାରତ-ଜାପାନ ମିଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମୋଦୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗସ୍ତ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମ୍ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଭାରତକୁ ଦେଖୁନାହିଁ ବରଂ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଜାପାନ ସର୍ବଦା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଆସିଛି। ମେଟ୍ରୋ ରେଳରୁ ଉତ୍ପାଦନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନୀ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ୪୦ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି’।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ, ପୁଞ୍ଜି କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମାବେଶକୁ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆଜି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଏହା ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପରେ, ଆମେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଜାପାନରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସିବି ଜର୍ଜ୍ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ଏବଂ କ୍ୱାଡ୍ ଭଳି ‘ବହୁପକ୍ଷୀୟ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ’ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସିବି ଜର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଦୁଇ ନେତା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଭୂରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଭୂ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ ଆମେରିକା ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ, ଟୋକିଓ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି। ମୋଦୀ-ଇଶିବାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୮ରେ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।