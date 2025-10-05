ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଣବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାର କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସଙ୍କେତ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସଙ୍କେତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ତିକ୍ତତା ହେତୁ ଆମେରିକା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିକାଶ ଘଟିଛି। ତିକ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିକଟରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୁନଃପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୋଦୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏକ ସକରାତ୍ମକ କୂଟନୈତିକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।