ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଚାନକ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୂଆ କୂଟନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନ ଥିଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭାଙ୍କ ସହ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରି ଉଭୟ ଦେଶ କିପରି ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର କିପରି ଏକାଠି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ମୋଦୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ‘ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ’ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡରାଣିଆ ରଣନୀତିକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା।
ରୁଷ୍ ସହ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସେହିଦିନ ରୁଷିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଚାପକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଡୋଭାଲ ଗୁରୁବାର ମସ୍କୋରେ ଏକ ବିବୃତିରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ତାରିଖ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମସ୍କୋରେ ରହିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରେ ମୋଦୀ ଏସ୍ସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବେଜିଂରେ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଉଭୟ ପୁଟିନ ଓ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିବ। ଆମେରିକା ଭାରତର କୃଷି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଦାବି କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।
ମୋଦୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ ୧୦୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି - ଥରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦୀ କାନାଡାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଥିବା ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ମୋଦୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ନେତା ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରଣନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଯଥା ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତି ଜାରି କରିସାରିଛି। ଭାରତ ଜାଣେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ୱେଟିଂ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କୂଟନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ-ପୁଟିନ ବୈଠକ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ରାତାରାତି ଦୂର ହୋଇପାରେ। ୱାସିଂଟନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ନିଜେ ରୁଷିଆଠାରୁ ୟୁରାନିୟମ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନି ଜାରି ରଖିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ସାହସିକ କୂଟନୀତି
