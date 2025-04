କଲମ୍ବୋ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ନୁହେଁ ବରଂ ରଣନୈତିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସକ୍ରିୟତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା। କଲମ୍ବୋରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାଗତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଫଳରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ନେଇ ଚୀନ୍‌ର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଭାରତର ସହଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା, ଚୀନ୍‌ର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୯ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାରା ଦିଶାନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ।

୧୯୮୭ ମସିହାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ୨୦୧୯ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର 'ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ' ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଭାବରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଚୀନ୍ ଦେଇଥିବା ବିପୁଳ ଋଣ ଯୋଗୁ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୮ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶସ୍ତା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶେଷ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର, ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

#WATCH | Colombo | Prime Minister Narendra Modi says, "...10,000 houses for the Indian origin Tamil community in Sri Lanka will be completed soon..."

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏସଏଲଆଇଏନଇଏକ୍ସ ଏବଂ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଭଳି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

#WATCH | Colombo: Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake says, "I thanked Prime Minister Modi and the Government of India for the valuable support extended to Sri Lanka towards our economic recovery, growth and stability...Neighbourhood First is India's foreign policy, and…