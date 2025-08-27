ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର ମୂଳଦୁଆ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଂଘ ପରି ଏତେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଂଘ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ସଂଘର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ, ଭାଗବତ ୧୯୨୫ ର ବିଜୟାଦଶମୀ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ହେଡଗେୱାର ସେହି ଦିନ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା - ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଦାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସଂଘର ଆରମ୍ଭର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ସାର ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସମାନ। ଦୁନିଆ ଆପତ୍ତି ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, କାରବାର ଉପରେ ନୁହେଁ।
ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘରେ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ଯଦି ତୁମେ ସଂଘରେ ଯୋଗଦେବ, ତେବେ ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏହି ଭାବନା ସହିତ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି - ଆତ୍ମାନୋ ମୋକ୍ଷାର୍ଥ ଜଗତ୍ ହିତାୟ ଚ।'
ସମ୍ପର୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ। ସଂଘ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାଗବତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘରେ କୌଣସି ଲୋଭ କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ଜଡିତ।
