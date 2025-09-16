ସିମଲା: ଧିରେଧିରେ ଫେରିଯାଉଛି ମୌସୁମୀ… ହେଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରଚୁଛି ଆତଙ୍କ । ମୌସୁମୀର ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ତାନର ଆହୁରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପସାରଣ ସହ ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି l ଗୋଟେ ପଟେ ମୌସୁମୀର ଲେଉଟାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ଯାଏଁ ଯଦିଓ ଏହି ଲେଉଟାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକୃତି ତାର ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: Heavy rains in the last 24 hours have caused widespread damage across the state, with the capital Shimla also witnessing landslides and destruction last night. Vehicles and houses in Shimla reported major damage after a massive landslide… pic.twitter.com/vwJPjFf1jZ— ANI (@ANI) September 16, 2025
ଆଜି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତି ତାର ରୌଦ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ପୂରା ବର୍ଷା ଜନିତ ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି । ସହରୀ ଜୀବନ ପୂରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଡେରାଡୁନରେ ସହରରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସିମଲାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଣିଛି । ପାହାଡ ଧସିବା ସହ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିବା କାରଣରୁ ଘର ଦ୍ବାରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର ସବୁ ଚୁନା ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦିଓ ରାତିରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏସବୁ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି । ଯଦି ଯାତାୟତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୃତାହତର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାନ୍ତା । ଗତ ୨୫ରୁ ୩୦ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତେବେ ସିମଲାର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିଁ ହେଉଛି । ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ଏହି ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ହେବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିନାଶ ଆଣିଛି ।
ତେବେ ମୌସୁମୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚଳିତ ମାସ ୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଯିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ହିମାଚଳରେ ପାଣିପାଗ ଖରାପ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ ୨୦ରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ତତ୍ ଜନିତ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବରେ ମୋଟ ହିମାଚଳ ପ୍ରେଦେଶରେ ୪୦୯ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଇତି ମଧ୍ଯରେ ୪୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛି । ମୋସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ବେଳେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୮୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ୪ ହଜାର ୫୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏହି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ହୋଇଛି ।
ହିମାଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୋମବାର ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ହିମାଚଳ । ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ମଣ୍ଡି ଏବଂ ନିହରିରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ସହ ପାହାଡ ଧସିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଘର ଦବି ଯାଇଛି । ତେବେ ଭୂସ୍କଳନରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ସିମଲା, ମଣ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନ । ଗତରାତିରେ ୧୪୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନଦୀ ଫୁଲିଛି, ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି. ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି ।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡିର ଧରମପୁର । ସେଠାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଡି ଯାଇଛି । ପୂରା ପାଣି ପାଟିରେ ରହିଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ । ଶତାଧିକ ବସ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ରହିଛି । ଅନେକ ବାଇକ୍ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଛି । ରାତିରେ ପାଣି ଏତେ ଜୋର ବଢିଲା କି ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଘରର ଛାତକୁ ଚଢିଯାଇଥିଲେ । ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ବି ପଶି ଯାଇଛି । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ୩ଟି ହାଇଓ୍ୱେ ବନ୍ଦଲ ହେବା ସହ ୬୫୩ଟି ସଡକ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଯୋଗାଯୋଗ ପୂରା ଠପ ହୋଇଛି । ୧୨୦୫ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ପାଣି ବଢୁଥିବାରୁ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ।