ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ର କିଛି ମାସ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାର୍ବେସ୍ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଭିଭିଆଇପି ଜେଟ୍ ; ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନୂତନ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ନେଇ ଏସ୍ସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ତିଆନଜିନରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।
ସରିଫଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲ୍ଫଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଜି୪୫୦ ଲାହୋରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁନିର ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଚକଲାଲାରେ ଥିବା ନୁର ଖାନ ବେସ୍ ରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ମୁନିରଙ୍କ ଜେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ରନୱେରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ରେ ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାବର ଜିଓ-ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗବେଷକ ଡାମିଏନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିବା "ବିଶେଷ ସାମରିକ ଟ୍ରକ୍" ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ବାୟୁ ଏବଂ ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକୀକୃତ କରି କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ସି୨) କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି।
ପ୍ରାପ୍ତ ନୂତନ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପରେ, ନୁର ଖାନ ଘାଟିରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ନୂତନ କାନ୍ଥ ଅଂଶ ଏବଂ ଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।