ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ-ସିଭୋଟର୍ ‘ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ସର୍ଭେ’ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଜି ଯଦି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତେବେ ଏନ୍ଡିଏ ୩୨୪ ଆସନରେ ଜିତିବ। ପଛକୁ ପଛ ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସାହଜନକ ପରିଣାମ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଆଶ୍ବସ୍ତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୨୩୪ ଆସନରେ ଜିତିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତେବେ ୨୦୮ ଆସନରେ ଜିତିବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ-ସିଭୋଟର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ (ଏମ୍ଓଟିଏନ୍) ସର୍ଭେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୫୪,୭୮୮ ଜଣ ଏହି ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସି-ଭୋଟର୍ ରେଗୁଲାର୍ ଟ୍ରାକର୍ ତଥ୍ୟରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧,୫୨,୦୩୮ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ଓଟିଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୨,୦୬,୮୨୬ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୫୪୩ ଆସନରୁ କେବଳ ୨୪୦ ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ୨୭୨ଠାରୁ ବିଜେପି ପାଖରେ ୩୨ ଆସନ କମ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୋଦୀ ୨୯୩ ଆସନ ସହ ପୁଣିଥରେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ।