ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପିଓକେର   ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମେ’ ମାସରେ  ଭାରତର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି  ଆଜି ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ (ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି) ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ରାଜୀବ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନିଆ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମିଲିଟାରି ଅପରେସନ୍‌ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିଏମ୍ଓ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଏହାର ସେନା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟକ ମରଣୋତ୍ତର ପୁରସ୍କାରରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଜାତିସଂଘ ସୈନ୍ୟ ଯୋଗଦାନକାରୀ ଦେଶଗୁଡିକର ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସମନ୍ୱିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଡିଜିଏମ୍ଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଯୋଗାଯୋଗ ସତ୍ତ୍ବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସୀମା ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା   ମେ ୯ ଏବଂ ୧୦ ରାତିରେ ଏକାଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଉପରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଠଟି ଏୟାର ବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୀଷଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।  ଏହି ସମୟରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତୁ।

Advertisment