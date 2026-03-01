ଭୋପାଲ : ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁବାଇ ଏବଂ ସାରଜାହରୁ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋରର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଶୁକ୍ଲା, ଯିଏ ଏକ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପପତି, ବିଲଡରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଫସିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାରଜାହରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶାରଜାହରୁ ଇନ୍ଦୋର ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଓ ଶାରଜାହ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଇନ୍ଦୋର, ଭୋପାଳ ଓ ଗ୍ୱାଲିୟର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
