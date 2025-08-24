ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିକି ଭାଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତର ମା’ ଦୟାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ନିକିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୃତକଙ୍କ ଶାଶୂ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ନିକିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ଭାଟିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର, ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା।
ବିପିନ ପୁଲିସର ଅସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ହାଜତରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ସିରସା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତା ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାକୁ ପୁଲିସ ହସପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲା । ଦୟା ହସପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ନିକିଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିକିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଜାଣିଶୁଣି ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ଭାଟିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।