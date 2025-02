ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାଲିମାର ବାଗ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବାଛିଛି। ସେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରେଖାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ରେଖା ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ କାଉନସିଲର ଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ବିଜେପି।

ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମୀରା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ସମାଜର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସମଗ୍ର ଶାଲିମାର ବାଗର କଥା ବୁଝିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ମୋ ହିସାବରେ ସେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି।"

#WATCH | After BJP's Rekha Gupta takes oath as the CM of Delhi, her mother-in-law Meera Gupta says, "She used to take care of both her house as well as society. She took care of the entire Shalimar for two years. She is habitual of working hard...She will handle it all. We are… pic.twitter.com/iFwMajo5jE