ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଜଣେ ମା’ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା’ ନିଜ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ କି? ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିପୋଷି ବଢ଼ାଇଥିବ‌ା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ମା’ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରି ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।

ଗାଜିଆବାଦର ୩୦ ବର୍ଷିୟ ହରିଶ ରାଣା ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାତା ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଏବଂ ପିତା ଅଶୋକ ରାଣା ତାଙ୍କର ଇଛା ମୃତ୍ୟୁ ବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଜଷ୍ଟିସ ଜେ.ବି ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତିନିଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏବଂ ହରିଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହରିଶଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୋଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରିଶଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପ୍ କାଢ଼ି ନେଇ ଇଛାମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପ୍ ହଟାଇବା ପରେ ସେ ଭୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମରିବେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ଏପରି ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହରିଶଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।

Passive euthanasia: SC asks Centre to explore possible aid for patient



The bench was hearing a plea filed by the parents of a 30-year-old man, seeking passive euthanasia for him as he has been in a vegetative state for many years.



