ଟିକମଗଡ଼: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଟିକମଗଡ଼ରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନଅ ମାସ ଧରି ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ରଖିବା ପରେ ଜଣେ ମା’ ତାକୁ ଅଳିଆଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଥିବା କଥା ସଭିଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନଅ ମାସ ଧରି ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ରଖିବା ପରେ ଜଣେ ମା’ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥାଏ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ମହିଳା ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏକ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସବ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଟିକମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିକଟରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଶିଶୁଟି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ପୁଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ପୁଲିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି।
ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ଝିଅଟି ଅବିବାହିତ ଥିଲା ଏବଂ ଲଜ୍ଜାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଅପରାଧ କରିଛି। କୋତୱାଲି ପୁଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରୋଡ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗିରଫ କରିଛି।