ରାଞ୍ଚି: ଆଜି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ୪୪ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ମାହି । କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏମଏସ ଧୋନୀ ମ୍ୟାଚର ବେଷ୍ଟ ଫିନିସର । କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଧୋନୀ ଶେଷ ଯାଏଁ ଥିବେ ତାହାଲେ ସିଏ ଦଳକୁ ବିଜୟ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛକା, ଚୌକା ସହ ଫିନିସ୍ କରିଥିବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି ।

ତେବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଧୋନୀ ଡାହାଣ ହାତି ବ୍ୟାଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓ୍ଵିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଖିଛି ଦୁନିଆ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥିବା ଧୋନୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ । ୧୯୮୧ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀଙ୍କୁ ଇତି ମଧ୍ଯରେ ୪୪ ଛୁଇଁଛି ।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand | MS Dhoni Fans Club celebrates Captain Cool's birthday as he turns 44 today



Visuals from outside MS Dhoni's residence in Simakiyao area of outer Ranchi. pic.twitter.com/yxN5aRRDz8