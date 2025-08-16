ମୁମ୍ବାଇ: ସଂସଦ ବାହାରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରଠାରୁ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅଭିନେତା ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁକେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୟାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ଭୁଲ। ସେ ଜୟାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଘରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜୟାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜିକାଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର 'ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ' ଭଳି ଆଚରଣ ଭୁଲ। ସେ ଭାବିବା କଥା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଘରୁ ବୋଧେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ କେବଳ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେ ଏପରି ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୩ଦିନ ତଳେ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା।