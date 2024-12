ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ବିରୋଧୀ ଆରଜେଡି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ରୌସନ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଖିରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଅକ୍ଷେକ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଶାସନ ବାବୁ। ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମେଡିସିନ୍ ସ୍କାମ, ହାଉସିଂ ସ୍କାମ,ସୃଜନ ସ୍କାମ, ଶୌଚାଳୟ ସ୍କାମ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ।

#WATCH | Patna | RJD MLA Dr Mukesh Raushan wearing a black blindfold protests against the Nitish Kumar-led Bihar government during the Winter session of the Legislative Assembly pic.twitter.com/8cpQAL5X72