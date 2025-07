ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ପାଣି ଘରେ ପଶିଲାଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବେହଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଜନଜୀବନ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନସିଆରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଜିଆବାଦ, ଫରିଦାବାଦ, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସହ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି।

Travel Advisory



🌂 A Rainy Day Reminder



With heavy rainfall expected over #Delhi, we’re seeing a chance of delays and slower traffic to and from the airport.



While we can’t control the skies, we’re doing everything possible to keep your journey steady on the ground.…