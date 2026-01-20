ଇସଲାମାବାଦ: ମୁହଁଫୁଟାଣି ଛାଡ଼ୁନି ପାକିସ୍ତାନ । ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ରଚିଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । କେବଳ ଭାରତ କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ବି ରଚିଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତା ଏବଂ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ । ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉସୁକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁନିର୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମ ନାମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।
ମୁନିର ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ମରିୟମ ନୱାଜଙ୍କ ପୁଅ ଜୁନୈଦ ସଫଦରଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାହୋରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ପାକିସ୍ତାନର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଇସଲାମ, ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ କୃପା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବୁ।"
ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମୁନିରଙ୍କ ବିଷୋଦଗାର
ମୁନିରଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁନିରଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁନିର ତାଙ୍କ କାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଗ୍ରବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ମୁନିର ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବୁ ।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିବାଦ
ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ବି ଲଢ଼ୁଛି । ଗତ ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିବାଦ ଚମନ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଜିଛି । କିଲା ସୈଫୁଲ୍ଲା ସେକ୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନ ସେନା ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
