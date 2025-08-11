ଇନ୍ଦୋର : ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ସହର ଇନ୍ଦୋରରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗୁଟଖା ଛେପ ପକାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଜଣେ ଢାବା ଚାଳକଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇନ୍ଦୋରରେ ଏକ ଢାବା ଚଳାଉଥିବା ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଲେଖରାଜଙ୍କୁ ବିଜୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ଘଟିଥିଲା। ପୁଲିସ କହିଛି- "ଢାବା ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଲେଖରାଜ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଟଖା ଛେପ ପକାଇଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲେଖରାଜଙ୍କୁ ଛୁରିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଲେଖରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ପରେ, ତଦନ୍ତରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ରାଜ ଅହିରୱାର (ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ), ପବନ ରଜକ (ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ) ଏବଂ ଜଗଦୀଶ ସିସୋଦିଆ (ବୟସ ୩୩ ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୁଲିସ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଏକ ଛୁରୀ ଜବତ କରିଛି।